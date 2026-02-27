«Έχουμε και Λέμε»: Τα παιδιά μου κάνουν κουμάντο στο πορτοφόλι μου
MARIE CLAIRE

«Έχουμε και Λέμε»: Τα παιδιά μου κάνουν κουμάντο στο πορτοφόλι μου

Πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά σωστά γύρω από το χρήμα;

«Έχουμε και Λέμε»: Τα παιδιά μου κάνουν κουμάντο στο πορτοφόλι μου
Η λεγόμενη Generation Alpha, δηλαδή τα παιδιά ηλικίας 1-15, δεν ζητούν πια απλώς, αλλά παίρνουν αποφάσεις. Από το τι θα ακούσουμε στο αυτοκίνητο μέχρι το πού θα πάμε διακοπές, η νεαρή αυτή γενιά συμμετέχει ενεργά σε έως και 42% των αγοραστικών αποφάσεων του σπιτιού. Με ψηφιακή εξοικείωση, ισχυρή άποψη και αυξανόμενη οικονομική συνείδηση, δεν καταναλώνουν απλώς — συνδιαμορφώνουν το οικογενειακό budget.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης