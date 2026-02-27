«Έχουμε και Λέμε»: Τα παιδιά μου κάνουν κουμάντο στο πορτοφόλι μου
«Έχουμε και Λέμε»: Τα παιδιά μου κάνουν κουμάντο στο πορτοφόλι μου
Πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά σωστά γύρω από το χρήμα;
Η λεγόμενη Generation Alpha, δηλαδή τα παιδιά ηλικίας 1-15, δεν ζητούν πια απλώς, αλλά παίρνουν αποφάσεις. Από το τι θα ακούσουμε στο αυτοκίνητο μέχρι το πού θα πάμε διακοπές, η νεαρή αυτή γενιά συμμετέχει ενεργά σε έως και 42% των αγοραστικών αποφάσεων του σπιτιού. Με ψηφιακή εξοικείωση, ισχυρή άποψη και αυξανόμενη οικονομική συνείδηση, δεν καταναλώνουν απλώς — συνδιαμορφώνουν το οικογενειακό budget.
