Gender Data Gap: Γιατί ο κόσμος μας έχει σχεδιαστεί κυρίως για άντρες;

Συχνά η αίσθηση ότι η ισότητα παραμένει περισσότερο στόχος παρά δεδομένο επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία. Όπως αναφέρει έρευνα του World Bank, υπάρχει ένα «σοκαριστικά μεγάλο» χάσμα ανάμεσα στη νομοθεσία που προωθεί την ισότητα των φύλων και στην ουσιαστική εφαρμογή της.Σύμφωνα με την έκθεση, καμία χώρα δεν διασφαλίζει πλήρως όλα τα νομικά δικαιώματα που απαιτούνται για την οικονομική ισότιμη συμμετοχή των γυναικών. Όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του reuters.com, λιγότερο από 5% των γυναικών παγκοσμίως ζουν σε οικονομίες που προσφέρουν πλήρη νομική ισότητα.Η έκθεση καταγράφει μέσο σκορ 67/100 στα νομικά δικαιώματα, αλλά σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις στην εφαρμογή των νόμων (53/100) και στην επάρκεια των θεσμικών μηχανισμών (47/100). Οι ανισότητες αυτές αποτυπώνονται σε κρίσιμους τομείς όπως η ασφάλεια, η εργασία, η αμοιβή, η επιχειρηματικότητα, η γονεϊκότητα και οι συντάξεις. Ιδιαίτερα η φροντίδα και η ασφάλεια αναδεικνύονται ως οι πιο ελλειμματικοί τομείς παγκοσμίως.Την ίδια στιγμή σύμφωνα με μελέτη του European Innovation Council (EIC) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι γυναίκες εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής σε επενδυτικές δραστηριότητες και συχνά δηλώνουν μικρότερη αυτοπεποίθηση στη λήψη οικονομικών αποφάσεων.