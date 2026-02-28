Κάρι Μπράντσο: Το νυφικό της αγοράστηκε για 19 δολάρια και μεταπωλήθηκε για 2.750 δολάρια

Πριν από περίπου έναν χρόνο, μια πωλήτρια σε διαδικτυακή πλατφόρμα μόδας, η Ashley Cano, έκανε την πιο έξυπνη ίσως αγορά της ζωής της: εντόπισε το εμβληματικό νυφικό Eleanor της Vera Wang που είχε φορέσει η Carrie Bradshaw στην ταινία της σειράς «Sex and the city», και το αγόρασε για μόλις 19 δολάρια. Το φόρεμα είχε φορεθεί από την ηθοποιό της δημοφιλούς ηρωίδας, Sarah Jessica Parker, σε μια φωτογράφιση της Vogue, αφιερωμένη σε νύφες άνω των 40 ετών.