Carolyn Bessette-Kennedy: Το perfume oil που φορούσε καθημερινά
MARIE CLAIRE

Carolyn Bessette-Kennedy: Το perfume oil που φορούσε καθημερινά

Πρόκειται για ένα unisex αρωματικό έλαιο με απαλή, φρέσκια αίσθηση και νότες μόσχου, μύρου και τριαντάφυλλου.

Carolyn Bessette-Kennedy: Το perfume oil που φορούσε καθημερινά
Οι περισσότερες fashion lovers παρακολουθήσαμε τη νέα σειρά Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, γνωρίζοντας σε βάθος τη μαγεία αυτού του θρυλικού ζευγαριού. Από τα ρούχα μέχρι τα μαλλιά, η Carolyn Bessette Kennedy είχε έναν τρόπο να δείχνει effortlessly κομψή, γεγονός που μας έκανε να αναρωτηθούμε ποιο ήταν το αγαπημένο της άρωμα.

 
Σύμφωνα με πληροφορίες από το βιβλίο Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy, η Carolyn αγαπούσε το Egyptian Musk Oil του Abdul Kareem. Πρόκειται για ένα unisex αρωματικό λάδι με απαλή, φρέσκια αίσθηση και νότες μόσχου, μύρου και τριαντάφυλλου.
