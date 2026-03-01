Οι μεγάλες δερμάτινες ζώνες επιστρέφουν στις ντουλάπες μας
MARIE CLAIRE

Οι μεγάλες δερμάτινες ζώνες επιστρέφουν στις ντουλάπες μας

Όχι απλά ως ένα χρηστικό αξεσουάρ, αλλά ένα τολμηρό κομμάτι-κλειδί που αναβαθμίζει κάθε ντύσιμο

Οι μεγάλες δερμάτινες ζώνες επιστρέφουν στις ντουλάπες μας
Ήδη από την περασμένη σεζόν οι ζώνες επέστρεψαν στις ντουλάπες μας για να αποδείξουν ότι δεν είναι πια ένα χρηστικό αξεσουάρ, αλλά ένα τολμηρό κομμάτι-κλειδί που αναβαθμίζει κάθε ντύσιμο. Έπειτα από χρόνια απουσίας, οι σχεδιαστές τις έφεραν πίσω στο προσκήνιο, δίνοντάς τους πρωταγωνιστικό ρόλο στα σύνολα της νέας σεζόν.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης