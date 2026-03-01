Οι μεγάλες δερμάτινες ζώνες επιστρέφουν στις ντουλάπες μας
Οι μεγάλες δερμάτινες ζώνες επιστρέφουν στις ντουλάπες μας
Όχι απλά ως ένα χρηστικό αξεσουάρ, αλλά ένα τολμηρό κομμάτι-κλειδί που αναβαθμίζει κάθε ντύσιμο
Ήδη από την περασμένη σεζόν οι ζώνες επέστρεψαν στις ντουλάπες μας για να αποδείξουν ότι δεν είναι πια ένα χρηστικό αξεσουάρ, αλλά ένα τολμηρό κομμάτι-κλειδί που αναβαθμίζει κάθε ντύσιμο. Έπειτα από χρόνια απουσίας, οι σχεδιαστές τις έφεραν πίσω στο προσκήνιο, δίνοντάς τους πρωταγωνιστικό ρόλο στα σύνολα της νέας σεζόν.
