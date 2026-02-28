Μετά από τριάντα χρόνια αφοσίωσης στην οικογένεια, έχτισε καριέρα και μετακόμισε στην άλλη άκρη της Γης
Παρόλο που ο σύζυγος της Margaret Murphy έμεινε στην Αυστραλία, διευκρινίζει ότι δεκαπέντε χρόνια μετά, έχουν μια ευτυχισμένη εξ αποστάσεως σχέση.
Εδώ και δεκαπέντε χρόνια, η Margaret Murphy ζει στο Λονδίνο, ενώ ο σύζυγός της, Peter, στην Αυστραλία. Αλλά παρά την απόσταση που τους χωρίζει, είναι ένα ευτυχισμένο και αφοσιωμένο ζευγάρι. Αυτή είναι η ασυνήθιστη ιστορία της όπως την αφηγείται στο BBC, που αποδεικνύει ότι ποτέ δεν είναι υπερβολικά αργά για να κυνηγήσεις τα όνειρά σου και να αλλάξεις ριζικά ζωή – χωρίς μάλιστα να χρειαστεί να θυσιάσεις, απαραίτητα, τα πάντα στην παλιά σου ζωή:
