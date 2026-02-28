Μετά από τριάντα χρόνια αφοσίωσης στην οικογένεια, έχτισε καριέρα και μετακόμισε στην άλλη άκρη της Γης
Μετά από τριάντα χρόνια αφοσίωσης στην οικογένεια, έχτισε καριέρα και μετακόμισε στην άλλη άκρη της Γης

Παρόλο που ο σύζυγος της Margaret Murphy έμεινε στην Αυστραλία, διευκρινίζει ότι δεκαπέντε χρόνια μετά, έχουν μια ευτυχισμένη εξ αποστάσεως σχέση.

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια, η Margaret Murphy ζει στο Λονδίνο, ενώ ο σύζυγός της, Peter, στην Αυστραλία. Αλλά παρά την απόσταση που τους χωρίζει, είναι ένα ευτυχισμένο και αφοσιωμένο ζευγάρι. Αυτή είναι η ασυνήθιστη ιστορία της όπως την αφηγείται στο BBC, που αποδεικνύει ότι ποτέ δεν είναι υπερβολικά αργά για να κυνηγήσεις τα όνειρά σου και να αλλάξεις ριζικά ζωή – χωρίς μάλιστα να χρειαστεί να θυσιάσεις, απαραίτητα, τα πάντα στην παλιά σου ζωή:

