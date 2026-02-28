Ποιες ορμόνες φέρνουν την ευτυχία και πώς θα τις ενεργοποιήσουμε
Ποιες ορμόνες φέρνουν την ευτυχία και πώς θα τις ενεργοποιήσουμε
Η ευεξία ξεκινά από μέσα μας.
Η διάθεσή μας δεν είναι αποτέλεσμα μόνο των εξωτερικών περιστάσεων, αλλά και ενός εσωτερικού, βιοχημικού χορού που καθοδηγείται από τις ορμόνες. Οι χημικοί αυτοί αγγελιοφόροι παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πώς αισθανόμαστε καθημερινά. Ευτυχώς, μπορούμε να ενισχύσουμε τη δράση τους μέσα από μικρές αλλαγές στη ζωή μας. Ας γνωρίσουμε καλύτερα τις βασικές ορμόνες της διάθεσης και πώς μπορούμε να τις “ενεργοποιήσουμε”.
Διαβάστε περισσότερα στo marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στo marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα