Ποιες ορμόνες φέρνουν την ευτυχία και πώς θα τις ενεργοποιήσουμε
MARIE CLAIRE

Ποιες ορμόνες φέρνουν την ευτυχία και πώς θα τις ενεργοποιήσουμε

Η ευεξία ξεκινά από μέσα μας.

Ποιες ορμόνες φέρνουν την ευτυχία και πώς θα τις ενεργοποιήσουμε
Η διάθεσή μας δεν είναι αποτέλεσμα μόνο των εξωτερικών περιστάσεων, αλλά και ενός εσωτερικού, βιοχημικού χορού που καθοδηγείται από τις ορμόνες. Οι χημικοί αυτοί αγγελιοφόροι παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πώς αισθανόμαστε καθημερινά. Ευτυχώς, μπορούμε να ενισχύσουμε τη δράση τους μέσα από μικρές αλλαγές στη ζωή μας. Ας γνωρίσουμε καλύτερα τις βασικές ορμόνες της διάθεσης και πώς μπορούμε να τις “ενεργοποιήσουμε”.

Διαβάστε περισσότερα στo marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης