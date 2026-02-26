H Ούμα Θέρμαν, η Mόνικα Μπελούτσι και πολλές ακόμα σταρ στο ντεμπούτο της Μαρία Γκράτσια Κιούρι για τον οίκο Fendi

Η πρώτη επίδειξη της Maria Grazia Chiuri για τον οίκο Fendi αποτέλεσε ένα από τα πιο λαμπερά γεγονότα της Εβδομάδας Μόδας στο Μιλάνο, κάτι που επιβεβαίωσε και η λαμπερή λίστα καλεσμένων. Στην πρώτη σειρά δεν έλειψαν τα μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως η Uma Thurman, η Jessica Alba, η Dakota Fanning και η Monica Belucci. Το «παρών» έδωσαν επίσης μουσικοί, από την Αμερικανίδα Jessie Murph και την Kitty Cash μέχρι τους Βρετανούς Gene Gallagher και Lennon Gallagher.



