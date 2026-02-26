H Ούμα Θέρμαν, η Mόνικα Μπελούτσι και πολλές ακόμα σταρ στο ντεμπούτο της Μαρία Γκράτσια Κιούρι για τον οίκο Fendi
MARIE CLAIRE

Ήταν ένα από τα πιο λαμπερά γεγονότα της Εβδομάδας Μόδας στο Μιλάνο και η λαμπερή λίστα καλεσμένων το επιβεβαίωσε.

Η πρώτη επίδειξη της Maria Grazia Chiuri για τον οίκο Fendi αποτέλεσε ένα από τα πιο λαμπερά γεγονότα της Εβδομάδας Μόδας στο Μιλάνο, κάτι που επιβεβαίωσε και η λαμπερή λίστα καλεσμένων. Στην πρώτη σειρά δεν έλειψαν τα μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως η Uma Thurman, η Jessica Alba, η Dakota Fanning και η Monica Belucci. Το «παρών» έδωσαν επίσης μουσικοί, από την Αμερικανίδα Jessie Murph και την Kitty Cash μέχρι τους Βρετανούς Gene Gallagher και Lennon Gallagher.

