Αυτές είναι οι δέκα wellness συνήθειες που ενισχύουν τη μακροζωία

Σε μια εποχή όπου η επιστήμη της υγείας και της μακροζωίας προχωρά ραγδαία, οι καθημερινές συνήθειες που ακολουθούμε έχουν μετρήσιμο αντίκτυπο στη βιολογική μας ηλικία και στη συνολική μας υγεία. Eνώ δεν υπάρχει «μαγική φόρμουλα» για να σταματήσει εντελώς ο χρόνος, οι ειδικοί συμφωνούν ότι μια σειρά από επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές μπορούν να κάνουν την διαφορά, όχι μόνο στο πόσα χρόνια ζούμε, αλλά και στο πόσο υγιείς και ενεργοί νιώθουμε σε αυτά τα χρόνια.