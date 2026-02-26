Η Κέιτ Χάντσον για το πώς ξεπερνά τους χωρισμούς: «Αν κάποιος μου πει πως δεν θέλει, τελείωσε. Έφυγα» (βίντεο)

ΗKate Hudson μίλησε ανοιχτά για τη στάση της απέναντι στους χωρισμούς και εξήγησε γιατί δεν πιστεύει στις παρατεταμένες συζητήσεις όταν ένα από τα δύο άτομα δεν θέλει πλέον να συνεχίσει τη σχέση.H ηθοποιός, η οποία είναι αρραβωνιασμένη με τον μουσικό Danny Fujikawa από το 2021 και μοιράζεται μαζί του την Rani Rose, παραχώρησε συνέντευξη στο siriusxm και στην εκπομπή του Howard Stern, όπου μίλησε για τις εμπειρίες της από χωρισμούς και τον τρόπο που τους διαχειρίζεται.«Αν ένας άντρας πει ότι δεν το θέλει πια, ότι δεν είναι μέσα στη σχέση, εγώ φεύγω», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν είμαι το κορίτσι που θα πει “πάμε να το συζητήσουμε, τι εννοείς;”. απλώς λέω “εντάξει” και φεύγω».Όπως περιέγραψε, έχει υπάρξει στιγμή που σύντροφος της ανακοίνωσε πως θέλει να χωρίσουν και στη συνέχεια εκείνος ζήτησε να το συζητήσουν περισσότερο. «Μου είπε: “δεν νομίζω ότι μπορώ να το συνεχίσω αυτό”. Και απάντησα: “εντάξει”. Μετά με ρώτησε αν θέλω να το συζητήσουμε και ειλικρινά του είπα πως δεν ήθελα».