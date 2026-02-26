Τελικά ανακάλυψε η Carolyn Bessette-Kennedy την Kate Moss;
Όλα ξεκίνησαν με αφορμή μία εμβληματική καμπάνια των 90's και το θυμηθήκαμε στη σειρά Love Story.

Το τελευταίο διάστημα, έχει προκληθεί μεγάλος ντόρος γύρω από τη νέα σειρά του Ryan Murphy, Love Story, που αναβιώνει τη σχέση της Carolyn Bessette-Kennedy με τον John F. Kennedy Jr. και ξαναφέρνει στο προσκήνιο τη μινιμαλιστική αισθητική των ’90s. Μαζί με τη νοσταλγία για εκείνη την εποχή, έχει ανοίξει ξανά και μια παλιά συζήτηση: Ήταν τελικά η Carolyn εκείνη που «ανακάλυψε» την Kate Moss;

