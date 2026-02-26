Ανάδρομος Ερμής στους Ιχθύες: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο
Ανάδρομος Ερμής στους Ιχθύες: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο
Μέχρι τις 20 Μαρτίου πρέπει να προσέχουμε.
Είστε έτοιμοι για τον ανάδρομο Ερμή; Ένα από τα βασικά αστρολογικά γεγονότα του μήνα είναι ο ανάδρομος Ερμής στους Ιχθύες. Η πρώτη ανάδρομη πορεία του πλανήτη της επικοινωνίας για τη χρονιά θα δημιουργήσει ένα κλίμα σύγχυσης και ασάφειας, αλλά ταυτόχρονα θα δώσει την ευκαιρία για παύση, ανασκόπηση και επαναξιολόγηση σχεδίων πριν προχωρήσετε δυναμικά μπροστά.
Το νόημα της περιόδου
Το 2026, ο Ερμής θα γυρίσει ανάδρομος από την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου και θα παραμείνει σε αυτή την πορεία έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου. Καθώς ο Ερμής κινείται ανάδρομα στο μεταβλητό υδάτινο ζώδιο και στο δωδέκατο ζώδιο του κύκλου, η περίοδος αυτή μας καλεί να εστιάσουμε στη θεραπεία του εαυτού μας και στις σχέσεις μας με τους άλλους. Αναδεικνύει βαθύτερα συναισθήματα και μας ωθεί να καλλιεργήσουμε μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, φαντασία και αυτογνωσία, προσπαθώντας να διαχωρίσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια την πραγματικότητα από την αυταπάτη
