Χάλι Μπέρι: Αυτό είναι το ένα πράγμα που δεν κάνει πια στην κρεβατοκάμαρα με τον αρραβωνιαστικό της (βίντεο)

Η Halle Berry μοιράζεται μία από τις αδιαπραγμάτευτες επιλογές της σχετικά με τη σχέση της με τον αρραβωνιαστικό της, Van Hunt.Σε εμφάνισή της στο podcast Sex with Emily, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, η πρωταγωνίστρια της ταινίας Crime 101 παραδέχτηκε ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο στη ζωή της όπου ορισμένα πράγματα έχουν πλέον προτεραιότητα.«Με την ηλικία έρχεται αυτή η στάση του “δεν με νοιάζει καθόλου τι σκέφτονται οι άλλοι”», δήλωσε η ηθοποιός, στη σεξοθεραπεύτρια Emily Morse μπροστά σε ζωντανό κοινό. «Σταματάμε να ανησυχούμε για τα συναισθήματα όλων των άλλων. Η ωκυτοκίνη, που έχουμε σε μεγαλύτερη αφθονία όταν είμαστε νεότεροι και μας βοηθά να φροντίζουμε τα παιδιά μας, τον σύντροφό μας και όλους γύρω μας, μειώνεται και συμβαίνει κάτι όμορφο: απελευθερωνόμαστε».Η Halle Berry, η οποία ανακοίνωσε στις 5 Φεβρουαρίου στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ότι εκείνη και ο σύντροφός της αρραβωνιάστηκαν έπειτα από πέντε χρόνια σχέσης, εξήγησε γιατί η ερωτική της ζωή είναι «η καλύτερη» που είχε ποτέ.