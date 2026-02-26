Κόρτνεϊ Κοξ: Η ερμηνεία-έκπληξη στα ντραμς, στη μεγαλύτερη επιτυχία των Nirvana (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Κόρτνεϊ Κοξ: Η ερμηνεία-έκπληξη στα ντραμς, στη μεγαλύτερη επιτυχία των Nirvana (βίντεο)

Η σταρ αποκάλυψε ένα μεγάλο πάθος της

Κόρτνεϊ Κοξ: Η ερμηνεία-έκπληξη στα ντραμς, στη μεγαλύτερη επιτυχία των Nirvana (βίντεο)
Η Courtney Cox δεν έχει κρύψει την αγάπη της για τα ντραμς: ανεβάζει συχνά στο Instagram βίντεο όπου παίζει η ίδια και μάλιστα στο σαλόνι του σπιτιού της. Πλέον όμως η αγάπη της έγινε γνωστή και στους τηλεθεατές του Jimmy Fallon, καθώς ο παρουσιαστής, σε μια πρόσκληση που της απεύθυνε στην εκπομπή του, παρουσίασε ένα βίντεο όπου η σταρ από τα «Φιλαράκια» παίζει το «Smells like Teen Spirit» των Nirvana, τη μεγάλη επιτυχία των 90s και διαχρονικό κομμάτι.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης