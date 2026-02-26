Κόρτνεϊ Κοξ: Η ερμηνεία-έκπληξη στα ντραμς, στη μεγαλύτερη επιτυχία των Nirvana (βίντεο)

Η Courtney Cox δεν έχει κρύψει την αγάπη της για τα ντραμς: ανεβάζει συχνά στο Instagram βίντεο όπου παίζει η ίδια και μάλιστα στο σαλόνι του σπιτιού της. Πλέον όμως η αγάπη της έγινε γνωστή και στους τηλεθεατές του Jimmy Fallon, καθώς ο παρουσιαστής, σε μια πρόσκληση που της απεύθυνε στην εκπομπή του, παρουσίασε ένα βίντεο όπου η σταρ από τα «Φιλαράκια» παίζει το «Smells like Teen Spirit» των Nirvana, τη μεγάλη επιτυχία των 90s και διαχρονικό κομμάτι.