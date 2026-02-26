Τζιμ Κέρτις: Γιατί ο σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον κυκλοφορεί με μπαστούνι; Η λάθος διάγνωση, ο χρόνιος πόνος
Τζιμ Κέρτις: Γιατί ο σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον κυκλοφορεί με μπαστούνι; Η λάθος διάγνωση, ο χρόνιος πόνος

Το ζευγάρι εθεάθη σε κατάστημα επίπλων

Είναι πλέον ευρέως γνωστό ότι η σχέση της Jennifer Aniston και του Jim Curtis είναι σοβαρή – μάλιστα φήμες τους θέλουν να παντρεύονται στην Ελλάδα, από την οποία έχουν και οι δύο μακρινή έστω καταγωγή. Σε πρώτη φάση, ο φακός τους εντόπισε να βγαίνουν από κατάστημα επίπλων στην Τραϊμπέκα, το οποίο φημίζεται για τα σύγχρονα, design έπιπλα και τα πολυτελή φωτιστικά του.

