Κιμ Κατράλ - Ράσελ Τόμας: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον «μυστικό» γάμο τους
Κιμ Κατράλ - Ράσελ Τόμας: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον «μυστικό» γάμο τους

Τον Δεκέμβριο του 2025

Κιμ Κατράλ - Ράσελ Τόμας: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον «μυστικό» γάμο τους
Η Kim Cattrall και ο Russell Thomas έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως παντρεμένο ζευγάρι, στο show του Conner Ives στην Εβδομάδα Μόδας στο Λονδίνο. Η 69χρονη σταρ του «Sex and the city» και ο Thomas είχαν ανταλλάξει όρκους στις 4 Δεκεμβρίου 2025, σε μια τελετή όπου έδωσαν το «παρών» μόλις 12 καλεσμένοι.

