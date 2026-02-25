Ζιλιέτ Μπινός: Στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με το σκηνοθετικό ντεμπούτο της
Ζιλιέτ Μπινός: Στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με το σκηνοθετικό ντεμπούτο της
Θα το επισκεφτεί με διπλή ιδιότητα
Η βραβευμένη με Όσκαρ Juliette Binoche, μία από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς στην ιστορία του γαλλικού (και όχι μόνο) σινεμά, θα επισκεφτεί το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με διπλή ιδιότητα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, στην παρουσίαση του προγράμματός του.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα