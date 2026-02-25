Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Οι φωτογραφίες από τα παρασκήνια των BAFTA- Γελούν με την καρδιά τους στο ασανσέρ

Μια αυθόρμητη στιγμή μοιράστηκαν η Kate Middleton και ο Prince William σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από τα παρασκήνια των BAFTA Awards. Στο στιγμιότυπο, το πριγκιπικό ζευγάρι φαίνεται να γελά μέσα σε ασανσέρ, λίγο πριν από την εμφάνισή του στην τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο Royal Festival Hall, στο Λονδίνο.