Τζένη Μπαλατσινού: Μας έδειξε πώς να συνδυάσουμε τα αγαπημένα μας loafers
Η casual εμφάνιση ιδανική για τον μεταβαλλόμενο καιρό.
Στο κέντρο της Αθήνας εντόπισε ο φωτογραφικός φακός τη Τζένη Μπαλατσινού. Συνδυάζοντας ένα denim, buggy παντελόνι με μαύρα loafers, ψηλές κάλτσες, ζιβάγκο πουλόβερ και γκρι σακάκι περπάτησε στους δρόμους της πρωτεύουσας, δίνοντάς μας μία ιδέα για το πώς να συνδυάσουμε τα αγαπημένα μας flat παπούτσια.
