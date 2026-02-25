Το ζευγάρι που παντρεύτηκε στο show του Bad Bunny στο Super Bowl είχε γνωριστεί στα επείγοντα ενός νοσοκομείου

Όταν μαθεύτηκε ότι ο γάμος στο show του Bad Bunny στο Super Bowl ήταν πραγματικός, η είδηση είχε προκαλέσει έκπληξη. Πλέον γνωρίζουμε το ζευγάρι που παντρεύτηκε και την εξέλιξη της σχέσης του μέσα στα χρόνια.