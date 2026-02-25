Το ζευγάρι που παντρεύτηκε στο show του Bad Bunny στο Super Bowl είχε γνωριστεί στα επείγοντα ενός νοσοκομείου
Το ζευγάρι που παντρεύτηκε στο show του Bad Bunny στο Super Bowl είχε γνωριστεί στα επείγοντα ενός νοσοκομείου
Οι λεπτομέρειες της σχέσης της Eleisa Aparicio και του Thomas Wolter
Όταν μαθεύτηκε ότι ο γάμος στο show του Bad Bunny στο Super Bowl ήταν πραγματικός, η είδηση είχε προκαλέσει έκπληξη. Πλέον γνωρίζουμε το ζευγάρι που παντρεύτηκε και την εξέλιξη της σχέσης του μέσα στα χρόνια.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα