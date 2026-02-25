Αϊλίν Γκου: «Ο λόγος που άργησα είναι γιατί μόλις έμαθα ότι πέθανε η γιαγιά μου»

Η Eileen Gu, που έχει κερδίσει τα περισσότερα χρυσά μετάλλια στο ελεύθερο σκι και σημείωσε τις υψηλότερες επιδόσεις στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026, έδωσε μια συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία στο Μιλάνο, καθώς είχε μόλις μάθει ότι η αγαπημένη της γιαγιά δεν ήταν πια στη ζωή.