Η Μάργκοτ Ρόμπι είναι η πιο κομψή εκπρόσωπος της Chanel με μαύρο διάφανο φόρεμα
Η Μάργκοτ Ρόμπι είναι η πιο κομψή εκπρόσωπος της Chanel με μαύρο διάφανο φόρεμα
Aπό τη συλλογή Haute Couture Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου.
ΗΜargot Robbie δεν δείχνει διατεθειμένη να αποχωριστεί την τάση του naked dress και αυτή τη φορά το κάνει με μια haute couture δημιουργία του Chanel. Η ηθοποιός βρίσκεται αυτό το διάστημα στην Αυστραλία για το Tropfest, το μεγαλύτερο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στον κόσμο, όπου συμμετέχει ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής. Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, η πρωταγωνίστρια του Wuthering Heights εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με total look Chanel, επιλέγοντας ένα φόρεμα που παρουσιάστηκε στην πασαρέλα Haute Couture Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα