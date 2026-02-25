Η Μάργκοτ Ρόμπι είναι η πιο κομψή εκπρόσωπος της Chanel με μαύρο διάφανο φόρεμα

ΗΜargot Robbie δεν δείχνει διατεθειμένη να αποχωριστεί την τάση του naked dress και αυτή τη φορά το κάνει με μια haute couture δημιουργία του Chanel. Η ηθοποιός βρίσκεται αυτό το διάστημα στην Αυστραλία για το Tropfest, το μεγαλύτερο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στον κόσμο, όπου συμμετέχει ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής. Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, η πρωταγωνίστρια του Wuthering Heights εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με total look Chanel, επιλέγοντας ένα φόρεμα που παρουσιάστηκε στην πασαρέλα Haute Couture Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου.



Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr