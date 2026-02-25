Η Dua Lipa σε βραδινή έξοδο στο Παρίσι φορώντας μια από τις μεγαλύτερες τάσεις της χρονιάς

ΗDua Lipa μας έχει συνηθίσει σε εμφανίσεις που τραβούν τα βλέμματα. Συνήθως τη συνδέουμε με εικόνες από καλοκαιρινούς προορισμούς ή αισθησιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Αυτή τη φορά, σε βραδινή της έξοδο στο Παρίσι μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Callum Turner, η νεαρή τραγουδίστρια υιοθέτησε μια από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν: το tiger print.Σε μια χρονιά όπου η μόδα έχει διάθεση υπερβολής, τα μοτίβα εμπνευσμένα από τα ζώα και την άγρια φύση εξελίσσονται. Η Dua Lipa επέλεξε μια γούνα σε τιγρέ μοτίβο, προσδίδοντας δυναμισμό, ροκ διάθεση και αυτοπεποίθηση στην εμφάνισή της. Το look ολοκληρώθηκε με μια απλή μαύρη τσάντα, τζιν παντελόνι και κοσμήματα, αφήνοντας το παλτό να κερδίζει όλα τα βλέμματα και να γίνεται ο πρωταγωνιστής της βραδιάς.