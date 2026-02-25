Η κόρη της φεμινίστριας Έρικα Τζονγκ: «Μετά το διαζύγιο με άφησε στην νταντά μου και πήγε στη Νέα Υόρκη»

Το 1973 η Έρικα Τζονγκ έγραψε το «Fear of Flying», το βιβλίο που έμελλε να πουλήσει 37 εκατομμύρια αντίτυπα και να γίνει το μανιφέστο της γυναικείας απελευθέρωσης. Γυναίκες απ’ όλο τον κόσμο είδαν τον εαυτό τους στο πρόσωπο της παντρεμένης ηρωίδας που συνειδητοποιεί ότι δεν έχει η ίδια τον έλεγχο του σώματός της και αναζητά τη σεξουαλική της ταυτότητα. Κατά τη χρυσή εποχή του φεμινιστικού κινήματος στην Αμερική η Τζονγκ κατετάγη ως μπροστάρισσα μαζί με τη Ζερμέν Γκρίαρ και την Γκλόρια Στάινεμ. Πέντε χρόνια αργότερα γεννήθηκε η κόρη της, Μόλι. Όμως το έργο που απελευθέρωσε τις απανταχού αναγνώστριες έκανε ακριβώς το αντίθετο για τη μοναδική απόγονο της συγγραφέως. Σήμερα, στα 48 της χρόνια και ενώ η μητέρα της είναι πλέον ανήμπορη και ανοϊκή, η Μόλι Τζονγκ-Φαστ συγκεντρώνει τις εμπειρίες της στο βιβλίο «How to Lose Your Mother: A Daughter’s Memoir» και αποκαλύπτει λεπτομέρειες και συμπεριφορές που δημιουργούν πολλά ερωτήματα για την πρωτεργάτρια του φεμινιστικού αγώνα.