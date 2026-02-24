Απολέπιση τριχωτού: Η κίνηση που αναβαθμίζει τη ρουτίνα την περιποίησης των μαλλιών μας

Γιατί τα υγιή μαλλιά ξεκινούν από τη ρίζα.



Για πολλά χρόνια πιστεύαμε ότι σωστή ρουτίνα μαλλιών σημαίνει φροντίδα κυρίως στα μήκη και τις άκρες. Επενδύαμε σε έλαια, μάσκες και serums, αλλά ξεχνούσαμε τη βάση όλων, το τριχωτό της κεφαλής. Σήμερα ξέρουμε ότι η υγεία των μαλλιών μας ξεκινά από εκεί. Και η απολέπιση στο τριχωτό είναι το βήμα που μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά.





Η απολέπιση βοηθά να απομακρύνουμε νεκρά κύτταρα, λιπαρότητα και κατάλοιπα προϊόντων που συσσωρεύονται με τον καιρό. Όταν οι θύλακες της τρίχας καθαρίζουν, τα μαλλιά μας δείχνουν πιο ανάλαφρα, πιο λαμπερά και με περισσότερο όγκο. Παράλληλα μειώνεται η όψη λιπαρότητας που συχνά μας ταλαιπωρεί, ειδικά όταν χρησιμοποιούμε συχνά προϊόντα styling.

