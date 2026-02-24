Μια νέα, πολυβραβευμένη ταινία, εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία μιας 18χρονης που αποφάσισε να μπει σε μοναστήρι
Η Ισπανίδα σκηνοθέτρια Alauda Ruiz de Azua μίλησε στο Marie Claire Greece για το φιλμ «Όλες οι Κυριακές» (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαν Σεμπαστιάν 2025), μια χαμηλόφωνη οικογενειακή τραγωδία που συζητάς για καιρό, λίγο πριν από την έξοδό του στους ελληνικούς κινηματογράφους (26/02)
