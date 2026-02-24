Μια νέα, πολυβραβευμένη ταινία, εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία μιας 18χρονης που αποφάσισε να μπει σε μοναστήρι
MARIE CLAIRE

Μια νέα, πολυβραβευμένη ταινία, εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία μιας 18χρονης που αποφάσισε να μπει σε μοναστήρι

Η Ισπανίδα σκηνοθέτρια Alauda Ruiz de Azua μίλησε στο Marie Claire Greece για το φιλμ «Όλες οι Κυριακές» (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαν Σεμπαστιάν 2025), μια χαμηλόφωνη οικογενειακή τραγωδία που συζητάς για καιρό, λίγο πριν από την έξοδό του στους ελληνικούς κινηματογράφους (26/02)

Μια νέα, πολυβραβευμένη ταινία, εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία μιας 18χρονης που αποφάσισε να μπει σε μοναστήρι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης