Μπράντ Πιτ: Οι πρώτες κοινές φωτογραφίες στην Ύδρα με τη σύντροφό του Ινές ντε Ραμόν
Το ζευγάρι απαθανατίστηκε μαζί στο νησί.
Οι πρώτες κοινές φωτογραφίες του Brad Pitt και της Ines de Ramon από την Ύδρα κάνουν ήδη τον γύρο των διεθνών μέσων. Ο ηθοποιός βρίσκεται στο ελληνικό νησί για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, The Riders, και αυτή τη φορά η σύντροφός του βρίσκεται διακριτικά στο πλευρό του.
