Η Reformation λάνσαρε μια «συλλογή διαζυγίου» σε συνεργασία με τη δικηγόρο του Χόλιγουντ, Laura Wasser
MARIE CLAIRE

Έντονα αξεσουάρ και bodycon φορέματα διαμορφώνουν τη πολυτελή αισθητική της, ενώ η συλλογή παρουσιάζει και ένα limited-edition κομμάτι με φιλανθρωπικό σκοπό.

Η Reformation συνεργάστηκε με την Αμερικανίδα δικηγόρο ειδικευμένη στα διαζύγια Laura Wasser για μια νέα καμπάνια και μια σειρά limited-edition κομματιών που δίνουν μια θετική οπτική στη ζωή μετά το διαζύγιο, με τίτλο The Divorce Collection with Laura Wasser.

