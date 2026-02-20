Η Reformation λάνσαρε μια «συλλογή διαζυγίου» σε συνεργασία με τη δικηγόρο του Χόλιγουντ, Laura Wasser
Έντονα αξεσουάρ και bodycon φορέματα διαμορφώνουν τη πολυτελή αισθητική της, ενώ η συλλογή παρουσιάζει και ένα limited-edition κομμάτι με φιλανθρωπικό σκοπό.
Η Reformation συνεργάστηκε με την Αμερικανίδα δικηγόρο ειδικευμένη στα διαζύγια Laura Wasser για μια νέα καμπάνια και μια σειρά limited-edition κομματιών που δίνουν μια θετική οπτική στη ζωή μετά το διαζύγιο, με τίτλο The Divorce Collection with Laura Wasser.
