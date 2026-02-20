«Έχουμε και Λέμε»: Υπάρχει εθισμός στον έρωτα;
«Έχουμε και Λέμε»: Υπάρχει εθισμός στον έρωτα;
Πού τελειώνει η μαγεία και πού ξεκινάει η επιστήμη;
Είναι η «πρώτη ύλη» από το οποίο παράγεται η τέχνη, η ποίηση, η μουσική. Ο έρωτας υμνείται ως το υψηλότερο συναίσθημα και το μεγαλύτερο μυστήριο της ψυχής, όμως οι ειδικοί γνωρίζουν πλέον καλά πως ενεργοποιεί τα ίδια κυκλώματα του εγκεφάλου με τις εξαρτήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα