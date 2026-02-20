«Έχουμε και Λέμε»: Υπάρχει εθισμός στον έρωτα;

Είναι η «πρώτη ύλη» από το οποίο παράγεται η τέχνη, η ποίηση, η μουσική. Ο έρωτας υμνείται ως το υψηλότερο συναίσθημα και το μεγαλύτερο μυστήριο της ψυχής, όμως οι ειδικοί γνωρίζουν πλέον καλά πως ενεργοποιεί τα ίδια κυκλώματα του εγκεφάλου με τις εξαρτήσεις.