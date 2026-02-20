Πρίγκιπας Χάρι: Το μήνυμα για το φιλανθρωπικό του έργο, λίγο μετά τη σύλληψη του θείου του (βίντεο)

Οπρίγκιπας Harry μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα για την φιλανθρωπική οργάνωση WellChild, καθώς η βασιλική οικογένεια της Βρεατανίας εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, λόγω της σύλληψης του πρώην πρίγκιπα Andrew.Σε video που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου, ο πρίγκιπας Harry μίλησε για τα επερχόμενα βραβεία του 2026 για το WellChild, του οποίου είναι προστάτης εδώ και 18 χρόνια. Τα βραβεία τιμούν παιδιά με σύνθετες ιατρικές ανάγκες, καθώς και τους αγαπημένους και φροντιστές που τα στηρίζουν καθημερινά.«Κάθε χρόνο, γι’ αυτό που ανυπομονώ περισσότερο είναι να περνάω χρόνο με τα παιδιά και τις οικογένειες που συναντώ μέσω των βραβείων WellChild», είπε ο πρίγκιπας Harry. «Αυτά τα παιδιά ζουν με πολύπλοκες ιατρικές προκλήσεις, τις οποίες οι περισσότεροι από εμάς δυσκολευόμαστε να φανταστούμε. Και όμως, κάθε φορά αντιμετωπίζουν τη ζωή με θετική όψη, θάρρος, χιούμορ και μια ασυνήθιστη χαρά για τη ζωή».Στο ίδιο video πρόσθεσε: «Μέσα από τα χαμόγελα, την αποφασιστικότητα και την καλοσύνη τους, μας δείχνουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τα βραβεία WellChild είναι μια ιδιαίτερη βραδιά. Πρόκειται για τον εορτασμό αυτών των εξαιρετικών νέων ανθρώπων, των αδελφών που συχνά παραμερίζουν τις δικές τους ανάγκες για να φροντίσουν τα αδέλφια τους, και φυσικά των γονιών, των φροντιστών, των νοσηλευτών και των επαγγελματιών που προσφέρουν καθημερινά με αφοσίωση, αγάπη και συμπόνια».Ο πρίγκιπας Harry τόνισε επίσης τη σημασία των υποψηφιοτήτων: «Με την υποψηφιότητα, δεν αναγνωρίζετε απλώς μια επιτυχία, αλλά αφηγείστε μια ιστορία. Φωτίζετε την εξαιρετική γενναιότητα, την ανθεκτικότητα και την καλοσύνη που εκδηλώνονται στις κοινότητες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο καθημερινά — συχνά αόρατα και πολύ συχνά χωρίς αναγνώριση». Οι υποψηφιότητες θα κλείσουν στις 16 Μαρτίου, πριν από την τελετή που πραγματοποιείται συνήθως αργότερα μέσα στη χρονιά.