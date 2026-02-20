Στην Ουάσινγκτον διαμαρτύρονται χορεύοντας για τις δολοφονίες από τους πράκτορες της ICE (βίντεο)

Διαμαρτυρία με χορό στην Ουάσιγκτον για τους πυροβολισμούς και τις δολοφονίες αθώων από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ομάδας ICE στη Μινεάπολι.Μια επαγγελματική ομάδα χορού πραγματοποίησε χορευτική διαμαρτυρία στην Ουάσιγκτον ανήμερα της Ημέρας του Προέδρου (President’s Day) στις 16 Φεβρουαρίου, ως καλλιτεχνική αντίδραση στους θανατηφόρους πυροβολισμούς από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη που έχουν προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στις ΗΠΑ.Οι συγκεντρώσεις και οι καλλιτεχνικές δράσεις καταγράφονται στο πλαίσιο ευρύτερων διαμαρτυριών σχετικά με ενέργειες της U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) και άλλων ομοσπονδιακών δυνάμεων, έπειτα από υψηλού προφίλ επεισόδια που έχουν προκαλέσει οργή σε πολλές πόλεις.