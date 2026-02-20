Στην Ουάσινγκτον διαμαρτύρονται χορεύοντας για τις δολοφονίες από τους πράκτορες της ICE (βίντεο)
Στην Ουάσινγκτον διαμαρτύρονται χορεύοντας για τις δολοφονίες από τους πράκτορες της ICE (βίντεο)
Ανήμερα της Ημέρας του Προέδρου.
Διαμαρτυρία με χορό στην Ουάσιγκτον για τους πυροβολισμούς και τις δολοφονίες αθώων από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ομάδας ICE στη Μινεάπολι.
Μια επαγγελματική ομάδα χορού πραγματοποίησε χορευτική διαμαρτυρία στην Ουάσιγκτον ανήμερα της Ημέρας του Προέδρου (President’s Day) στις 16 Φεβρουαρίου, ως καλλιτεχνική αντίδραση στους θανατηφόρους πυροβολισμούς από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη που έχουν προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στις ΗΠΑ.
Οι συγκεντρώσεις και οι καλλιτεχνικές δράσεις καταγράφονται στο πλαίσιο ευρύτερων διαμαρτυριών σχετικά με ενέργειες της U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) και άλλων ομοσπονδιακών δυνάμεων, έπειτα από υψηλού προφίλ επεισόδια που έχουν προκαλέσει οργή σε πολλές πόλεις.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Μια επαγγελματική ομάδα χορού πραγματοποίησε χορευτική διαμαρτυρία στην Ουάσιγκτον ανήμερα της Ημέρας του Προέδρου (President’s Day) στις 16 Φεβρουαρίου, ως καλλιτεχνική αντίδραση στους θανατηφόρους πυροβολισμούς από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη που έχουν προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στις ΗΠΑ.
Οι συγκεντρώσεις και οι καλλιτεχνικές δράσεις καταγράφονται στο πλαίσιο ευρύτερων διαμαρτυριών σχετικά με ενέργειες της U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) και άλλων ομοσπονδιακών δυνάμεων, έπειτα από υψηλού προφίλ επεισόδια που έχουν προκαλέσει οργή σε πολλές πόλεις.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα