Millie Bobby Brown: Το μήνυμά της για τα 22α γενέθλιά της και η σπάνια φωτογραφία με την κόρη της

Η Millie Bobby Brown έκλεισε τα 22 της χρόνια στις 19 Φεβρουαρίου 2026 και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram. Μαζί με μια σπάνια φωτογραφία, η ηθοποιός ποζάρει στην παραλία μαζί με την κόρη της, την οποία υποδέχτηκαν με τον σύζυγό της, Jake Bongiovi, το καλοκαίρι του 2025. Στη φωτογραφία η μαμά και η κόρη φορούν matching πλεκτά ρούχα σε ίδιο χρώμα.