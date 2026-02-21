Οι γυναίκες συνεχίζουν να επωμίζονται τις περισσότερες δουλειές ακόμα και στα νοικοκυριά όπου είναι οι «κουβαλητές»
Ωστόσο η συγγραφέας Liza Mundy μοιράστηκε μια αισιόδοξη άποψη, σε αυτή την εποχή της απαισιοδοξίας

Μπορεί σε όλο και περισσότερα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια οι γυναίκες να γίνονται οι «κουβαλητές» ή έστω να βγάζουν περισσότερα χρήματα από τους άντρες, ωστόσο παραμένει το γεγονός ότι κρατούν, θέλοντας και μη, τη μερίδα του λέοντος στη φροντίδα των παιδιών και του νοικοκυριού.

