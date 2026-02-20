Τα παιδιά της Τζένιφερ Γκάρνερ τη θεωρούν εντελώς "cringe" - Τι είπε σε βίντεο
Τα παιδιά της Τζένιφερ Γκάρνερ τη θεωρούν εντελώς "cringe" - Τι είπε σε βίντεο
Στα μάτια τους δεν είναι καθόλου κουλ
ΗJennifer Garner μπορεί να είναι αγαπητή στο κοινό, όμως στο σπίτι δεν κερδίζει πόντους coolness από τα παιδιά της.
Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά The Last Thing He Told Me, εμφανίστηκε στην εκπομπή The Jennifer Hudson Show, φορώντας ένα άνετο σύνολο στις αποχρώσεις του μπορντό και του γαλάζιου, και μίλησε με χιούμορ για το πώς τη βλέπουν τα τρία της παιδιά, η Violet (20), η Seraphina (17) και ο Samuel (13), τα οποία έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της Ben Affleck.
Συζητώντας με τη παρουσιάστρια Jennifer Hudson για το πώς μπορούν να κερδίσουν «cool points» από τα παιδιά τους, σχολίασε γελώντας:
«Εσείς μου δίνετε σήμερα τους πόντους κουλ!» πριν παραδεχτεί ότι τα παιδιά της τη θεωρούν «εντελώς cringe».
«Είμαι μόνο ντροπιαστική», είπε. «Τα ρώτησα αν θα δουν τη νέα σεζόν της σειράς και μου απάντησαν: “Θέλεις να τη δούμε;” Τα παιδιά δεν θέλουν να βλέπουν τους γονείς τους να κλαίνε ή να έχουν ρομαντικές σκηνές. Απλώς τους φαινόμαστε ντροπιαστικοί».
