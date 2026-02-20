Τάμτα: Έγινε μούσα της Dilara Findikoglu στη σκηνή της Eurovision
Η διαδικασία για την επιλογή του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, με την ομόφωνη γνώμη κριτικής επιτροπής και κοινού όπου επελεξε τον καλλιτέχνη «ΑΚΥΛΑ». Ένα από τα highlights της βραδιάς του «Sing for Greece» ήταν η εμφάνιση της Τάμτα, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με τον διαγωνισμό, καθώς εκπροσώπησε την Κύπρο το 2019 και υπήρξε υποψήφια και στον ελληνικό τελικό το 2007.

