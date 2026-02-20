Έρικ Ντέιν: Η σπαρακτική του δήλωση πριν από τον θάνατό του - «Θα με στερηθούν οι κόρες μου»

Λιγότερο από έναν χρόνο μετά την αποκάλυψη ότι έπασχε από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), o ηθοποιός Eric Dane, γνωστός κυρίως από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του στις τηλεοπτικές σειρές «Grey’s Anatomy» και «Euphoria», έφυγε από τη ζωή μόλις σε ηλικία 53 ετών.