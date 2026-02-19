Penn Badgley και Leighton Meester: Αποκαλύπτουν αν οι χαρακτήρες τους στο Gossip Girl κατέληξαν με το σωστό ταίρι
Penn Badgley και Leighton Meester: Αποκαλύπτουν αν οι χαρακτήρες τους στο Gossip Girl κατέληξαν με το σωστό ταίρι
Οι ηθοποιοί μοιράζονται σκέψεις για το φινάλε της σειράς.
Δέκα χρόνια μετά το τέλος της αγαπημένης σειράς Gossip Girl, οι πρωταγωνιστές Penn Badgley και Leighton Meester επιστρέφουν στις ιστορίες που καθήλωσαν εκατομμύρια τηλεθεατές, συζητώντας το πώς κατέληξαν οι χαρακτήρες τους στις σχέσεις τους. Σε μια πρόσφατη συζήτηση στο podcast του Badgley, οι δύο ηθοποιοί μίλησαν για το φινάλε και για το ποιον τελικά επέλεξαν ο Dan Humphrey και η Blair Waldorf.
