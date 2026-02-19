Η γυναίκα πίσω από την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου
Η γυναίκα πίσω από την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου

Η Lynne Franks οραματίστηκε και δούλεψε για την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου όπως την ξέρουμε σήμερα.

Για όσες έχουν δει τη σειρά Absolutely Fabulous, η Lynne Franks δεν είναι άγνωστη καθώς αποτέλεσε την έμπνευση για τον χαρακτήρα της πρωταγωνίστριας Edina Monsoon -αν και, όπως λέει η ίδια, η πραγματική της ζωή ήταν ακόμα πιο αλλόκοτη και εκρηκτική! Γνωστή κυρίως για τη δουλειά της στον τομέα των δημοσίων σχέσεων και αργότερα την αφοσίωσή της σε σκοπούς γυναικείας ενδυνάμωσης και ισότητας, λίγοι γνωρίζουν ότι είναι η βασική υπεύθυνη της δημιουργίας της Εβδομάδας Μόδας στην αγγλική πρωτεύουσα.

