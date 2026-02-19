Ναόμι Κάμπελ: Απλή γνωριμία του Έπσταιν ή συνένοχός του σε εγκλήματα;
Ναόμι Κάμπελ: Απλή γνωριμία του Έπσταιν ή συνένοχός του σε εγκλήματα;
Τι γνωρίζουμε για τη σχέση του με το μοντέλο, σύμφωνα με τους φακέλους Epstein που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα
Ένα από τα ονόματα που εμφανίζονται ξανά και ξανά στους φακέλους Epstein που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα είναι εκείνο της Naomi Campbell: μετρά πάνω από 250 αναφορές σε ηλεκτρονικά μηνύματα και συνεντεύξεις που έδωσαν τα θύματα στο FBI. Τι γνωρίζουμε όμως στην πραγματικότητα για τη σχέση της με τον χρηματιστή που είχε καταδικαστεί για sex trafficking; Ήταν απλά μια ακόμα διάσημη γνωριμία του ή υπήρξε συνένοχος στην επαφή του με ανήλικα κορίτσια;
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
