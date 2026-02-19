Η απάντηση της Ολυμπιονίκη από την Κίνα που αποστόμωσε δημοσιογράφο: «Έχω πέντε μετάλλια. Νομίζω είναι η απάντηση από μόνη του αυτό»

ΗEileen Gu έγινε viral μετά την αιχμηρή απάντησή της σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τα δύο ασημένια μετάλλια που κατέκτησε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 στο Μιλάνο.Η 22χρονη αθλήτρια, γεννημένη στις ΗΠΑ αλλά αγωνιζόμενη με την Κίνα, έγραψε ιστορία αυτή την εβδομάδα, φτάνοντας τα πέντε Ολυμπιακά μετάλλια συνολικά, δύο χρυσά και ένα ασημένιο στο Πεκίνο το 2022, καθώς και δύο ακόμη ασημένια φέτος, και έγινε η πιο πολυνίκης γυναίκα στο freestyle skiing στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.Ωστόσο, σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, δημοσιογράφος τη ρώτησε αν θεωρεί τα δύο ασημένια μετάλλια «δύο ασημένια που κέρδισε ή δύο χρυσά που έχασε».Η αθλήτρια γέλασε και απάντησε: «Είμαι η πιο πολυνίκης γυναίκα freeskier στην ιστορία. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του απαντά στην ερώτηση».Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η κατάκτηση ενός Ολυμπιακού μεταλλίου αλλάζει τη ζωή κάθε αθλητή. Το να το κάνεις πέντε φορές είναι εκθετικά πιο δύσκολο, γιατί κάθε μετάλλιο είναι εξίσου απαιτητικό για μένα, ενώ οι προσδοκίες των άλλων συνεχώς ανεβαίνουν.