Εύα Παπαδοπούλου: «Το μάρμαρο “μαλακώνει” όταν παύει να γίνεται αντιληπτό ως ύλη και μετατρέπεται σε γλώσσα»
MARIE CLAIRE

Εύα Παπαδοπούλου: «Το μάρμαρο “μαλακώνει” όταν παύει να γίνεται αντιληπτό ως ύλη και μετατρέπεται σε γλώσσα»

Η Εύα Παπαδοπούλου αναδιαμορφώνει την αρχαία τέχνη του ψηφιδωτού μέσα από μια τολμηρή σύγχρονη ματιά. Χρησιμοποιώντας μια μοναδική τεχνική κάθετης τοποθέτησης θραυσμάτων, μετατρέπει το στατικό μάρμαρο σε μια ρευστή αφήγηση, όπου η ιστορική βαρύτητα συναντά την εικαστική ελαφρότητα.

Εύα Παπαδοπούλου: «Το μάρμαρο “μαλακώνει” όταν παύει να γίνεται αντιληπτό ως ύλη και μετατρέπεται σε γλώσσα»
Η σχέση της με τη δημιουργία ξεκίνησε μέσα από τη βιωματική επαφή με τη χειρωνακτική εργασία στο καλλιτεχνικό χυτήριο ΤΕΠ. Ο οικογενειακός αυτός χώρος υπήρξε το πρώτο της σχολείο, προσφέροντάς της τα τεχνικά εφόδια που αργότερα έγιναν τα βασικά εργαλεία έκφρασής της. «Από μικρή ηλικία ήρθα σε επαφή με την υλικότητα και τη χειρωνακτική εργασία, στοιχεία που διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζω τη δημιουργία», εξηγεί η ίδια. Η εμπειρία αυτή υπήρξε καθοριστική, καθώς της επέτρεψε να κατανοήσει ότι η φαντασία, όσο ισχυρή κι αν είναι, χρειάζεται την τεχνική γνώση για να αποκτήσει υπόσταση.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης