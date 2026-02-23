Εύα Παπαδοπούλου: «Το μάρμαρο “μαλακώνει” όταν παύει να γίνεται αντιληπτό ως ύλη και μετατρέπεται σε γλώσσα»
Εύα Παπαδοπούλου: «Το μάρμαρο “μαλακώνει” όταν παύει να γίνεται αντιληπτό ως ύλη και μετατρέπεται σε γλώσσα»
Η Εύα Παπαδοπούλου αναδιαμορφώνει την αρχαία τέχνη του ψηφιδωτού μέσα από μια τολμηρή σύγχρονη ματιά. Χρησιμοποιώντας μια μοναδική τεχνική κάθετης τοποθέτησης θραυσμάτων, μετατρέπει το στατικό μάρμαρο σε μια ρευστή αφήγηση, όπου η ιστορική βαρύτητα συναντά την εικαστική ελαφρότητα.
Η σχέση της με τη δημιουργία ξεκίνησε μέσα από τη βιωματική επαφή με τη χειρωνακτική εργασία στο καλλιτεχνικό χυτήριο ΤΕΠ. Ο οικογενειακός αυτός χώρος υπήρξε το πρώτο της σχολείο, προσφέροντάς της τα τεχνικά εφόδια που αργότερα έγιναν τα βασικά εργαλεία έκφρασής της. «Από μικρή ηλικία ήρθα σε επαφή με την υλικότητα και τη χειρωνακτική εργασία, στοιχεία που διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζω τη δημιουργία», εξηγεί η ίδια. Η εμπειρία αυτή υπήρξε καθοριστική, καθώς της επέτρεψε να κατανοήσει ότι η φαντασία, όσο ισχυρή κι αν είναι, χρειάζεται την τεχνική γνώση για να αποκτήσει υπόσταση.
