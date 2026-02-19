Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ: Όταν ο γιος του Αμερικανού προέδρου έκανε μια γκεστ σταρ εμφάνιση σε δημοφιλή σειρά (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ: Όταν ο γιος του Αμερικανού προέδρου έκανε μια γκεστ σταρ εμφάνιση σε δημοφιλή σειρά (βίντεο)

Ανέκαθεν αγαπούσε την υποκριτική

Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ: Όταν ο γιος του Αμερικανού προέδρου έκανε μια γκεστ σταρ εμφάνιση σε δημοφιλή σειρά (βίντεο)
Ενώ η ιστορία της οικογένειας Kennedy έρχεται ξανά στην επικαιρότητα, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας σειράς του FX με τίτλο «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette», μέρος της ανθολογίας του Ryan Murphy και εμπνευσμένη από το βιβλίο «Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy» της Elizabeth Beller, η διαδικτυακή πλατφόρμα the_twomrs -που παρουσιάζει ντοκουμέντα από τη ζωή των Jacqueline Kennedy Onassis και Carolyn Bessette Kennedy και την ευρύτερη οικογένεια- δημοσίευσε ένα απόσπασμα από την κωμική τηλεοπτική σειρά των 90s «Murphy Brown», από τον Σεπτέμβριο του 1995, όπου ο John F. Kennedy Jr., κάνει ένα σύντομο πέρασμα ως γκεστ σταρ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
