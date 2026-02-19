Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ φόρεσε Chanel στην ειδική προβολή της νέας της ταινίας, «How to Make a Killing» στο Λος Άντζελες
H ηθοποιός επέλεξε ένα ombré φόρεμα σε διαβάθμιση από βαθύ κόκκινο σε απαλό ροζ, από τη συλλογή Pre-Fall 2026 του οίκου.
Η Margaret Qualley εμφανίστηκε στην ειδική προβολή της νέας της ταινίας, How to Make a Killing, που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες το περασμένο Σάββατο, επιλέγοντας μια δημιουργία Chanel. Η ηθοποιός συνηθίζει να επενδύει στο μαύρο σε τέτοιο βαθμό ώστε πρέπει να ανατρέξει κανείς μέχρι το Φεστιβάλ Καννών για να θυμηθεί την τελευταία φορά που εμφανίστηκε με διαφορετική χρωματική παλέτα.
