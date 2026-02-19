Η Twiggy θυμάται πώς έβαλε τον Woody Allen «στη θέση του» όταν ήταν μόλις 17 ετών και έκεινος 30

ΗTwiggy ήταν μόλις 16 ετών όταν η φήμη της εκτοξεύτηκε 1966. Σήμερα, στα 76 της, το μοντέλο, ηθοποιός και ακτιβίστρια αναπολεί την πορεία της, αλλά και ορισμένες στιγμές που δεν ήταν καθόλου ευχάριστες.Μία από αυτές ήταν μια τηλεοπτική συνέντευξη το 1967 με τον Woody Allen, στο πλαίσιο του αφιερώματος «Twiggy in New York». Εκείνη την εποχή, ο σκηνοθέτης ήταν 31 ετών και η Twiggy, κατά κόσμον Lesley Hornby, μόλις 17.Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Woody Allen τη ρώτησε ποιος είναι ο αγαπημένος της φιλόσοφος. «Δεν έχω κάποιον. Εσύ;» απάντησε εκείνη. Εκείνος σχολίασε πως «τους συμπαθεί όλους», με την Twiggy να ανταπαντά: «Ποιους; Δεν ξέρω τα ονόματά τους. Ποια είναι;».Μιλώντας πρόσφατα στη The Telegraph, η Twiggy θυμήθηκε: «Τον έβαλα στη θέση του. Είχα δώσει τόσες πολλές συνεντεύξεις μέχρι τότε και ήμουν συνηθισμένη σε ερωτήσεις όπως “πώς πήρες το όνομά σου;” ή “τι τρως;”. Περίμενα κάτι φυσιολογικό, όπως “πώς σου φαίνεται η Αμερική;”. Όταν ξεκίνησε με το “ποιος είναι ο αγαπημένος σου φιλόσοφος;”, ένιωσα τεράστια αμηχανία. Ήμασταν μπροστά σε ζωντανό κοινό και δεν ήξερα κανέναν φιλόσοφο».