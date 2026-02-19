Η λιτή γοητεία της Κάρολιν Μπεσέτ-Κένεντι
Η λιτή γοητεία της Κάρολιν Μπεσέτ-Κένεντι
Ομορφιά, απλότητα και ιδιωτικότητα είναι τα στοιχεία που υφαίνουν ακόμη και σήμερα το μύθο μιας από τις πιο κομψές γυναίκες της σύγχρονης ιστορίας, ενώ μια νέα τηλεοπτική σειρά έρχεται να αναζωπυρώσει την παγκόσμια εμμονή για εκείνη 27 χρόνια μετά το θάνατό της.
Είναι δύσκολο να εξηγήσεις σε κάποιον που δεν ήταν παρών εκείνη την εποχή γιατί μυθοποιήθηκε η σύντομη ζωή της Κάρολιν Μπεσέτ-Κένεντι. Πέρα από το προφανές (το φλερτ και ο γάμος της με τον τελευταίο Αμερικανό «πρίγκιπα», τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ), πέρα από το γεγονός ότι και οι δυο τους ήταν εξωπραγματικά ελκυστικοί, ανεπιτήδευτοι και με έμφυτα καλό γούστο, πρωταγωνιστές στη γοητευτική αφρόκρεμα της πολιτικής, των media και της μόδας, πέρα ακόμη και από το ίδιο το τραγικό πρόωρο τέλος τους σε αεροπορικό δυστύχημα, υπάρχει άλλος ένας παράγοντας για τη μαγεία που ακόμη μας ασκούν: έζησαν χωρίς social media, χωρίς την υπερέκθεση που καταφέρνει να αφαιρέσει το μυστήριο από τα πάντα. Και μετά, χαθηκαν. Τον Τζον Τζον και την Κάρολινδεν τους χορτάσαμε ποτέ.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα