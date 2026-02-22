H τεχνική του dopamine anchoring αποτελεί το τρικ για λιγότερη αναβλητικότητα

Κάποιοι συνάνθρωποί μας γεννιούνται παραγωγικοί – και πιθανότατα, στον αστερισμό της Παρθένου. Για εκείνους η θέση στόχων είναι κάτι απλό και η επίτευξή τους απαιτεί απλώς το σωστό κοκτέιλ χρόνου, συγκέντρωσης και πισινού στην καρέκλα. Αν ανήκετε σ’ αυτή την εκλεκτή ομάδα συνανθρώπων μας, συγχαρητήρια, μπορείτε να αγνοήσετε αυτό το άρθρο.