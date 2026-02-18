«Tell Me Lies»: Η δημιουργός της σειράς εξηγεί γιατί δεν θα υπάρξει τέταρτη σεζόν

Η σειρά Tell Me Lies αποτέλεσε ένα από τα πιο συζητημένα τηλεοπτικά δράματα των τελευταίων ετών, χτίζοντας ένα φανατικό κοινό γύρω από την τοξική, περίπλοκη σχέση της Lucy και του Stephen. Με φόντο τα φοιτητικά τους χρόνια και τις συνέπειες που ακολουθούν στην ενήλικη ζωή τους, η σειρά κατάφερε να αποτυπώσει με ένταση τη γοητεία και την καταστροφή ενός δεσμού που δύσκολα σπάει, ακόμα και μετά από πολλά χρόνια από το τέλος της φοιτητικής ζωής.