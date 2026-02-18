Η οικονομία της προσοχής: Γιατί όσο περισσότερο σκρολάρουμε, τόσο πιο φτωχοί γινόμαστε - κυριολεκτικά και μεταφορικά
MARIE CLAIRE

Η οικονομία της προσοχής: Γιατί όσο περισσότερο σκρολάρουμε, τόσο πιο φτωχοί γινόμαστε - κυριολεκτικά και μεταφορικά

Και πώς θα διοχετεύσουμε την προσοχή μας, που σκορπάμε αλόγιστα, σε ό,τι έχει πραγματικά σημασία.

Η οικονομία της προσοχής: Γιατί όσο περισσότερο σκρολάρουμε, τόσο πιο φτωχοί γινόμαστε - κυριολεκτικά και μεταφορικά
Ας φανταστούμε ότι έχουμε ένα σημαντικό ποσό στο πορτοφόλι μας –ας πούμε, 1.000 ευρώ– και, αντί να σκεφτούμε ποιες ανάγκες και επιθυμίες θέλουμε να ικανοποιήσουμε με αυτά τα χρήματα, να το ξοδέψουμε στα πρώτα (πιθανότατα άχρηστα) αντικείμενα που θα τραβήξουν το βλέμμα μας στη βιτρίνα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης