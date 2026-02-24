Άλλη μια αγαπημένη τσάντα των ’00s επιστρέφει ανανεωμένη
Άλλη μια αγαπημένη τσάντα των ’00s επιστρέφει ανανεωμένη
Και είναι πιο κομψή από ποτέ.
Δερμάτινη, με αγκράφες και μεταλλικές λεπτομέρειες, η Roxanne της Mulberry σημάδεψε τις αρχές των ’00s, στολίζοντας τα χέρια των fashion icons της εποχής από την Kate Moss μέχρι την Alexa Chung. Περισσότερα από 20 χρόνια μετά, η θρυλική τσάντα επιστρέφει ανανεωμένη.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα