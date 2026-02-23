Σουτιέν φορεμένο ως τοπ: Η τάση που επιστρέφει δυναμικά για την άνοιξη του 2026
Προσαρμόστε τη στο δικό σας στυλ και φορέστε τη με αυτοπεποίθηση.

Αυτή τη σεζόν το σουτιέν δεν παίζει απλώς υποστηρικτικό ρόλο στις εμφανίσεις, αλλά βγαίνει σε κοινή θέα. Τιράντες, cups και λεπτομέρειες από δαντέλα αποκαλύπτονται διακριτικά ως ένα απρόσμενο twist στις πασαρέλες της σεζόν. Στη Chanel ρομαντικά ροζ bralettes με vintage αναφορές ξεπρόβαλαν κάτω από διάφανες μπλούζες. Στον οίκο Versace το exposed bra απέκτησε πιο τολμηρό χαρακτήρα, με μικροσκοπικά, κεντημένα σχέδια να φοριούνται με φούστες που αγκαλιάζουν τους γοφούς ή ψηλόμεσα παντελόνια.

